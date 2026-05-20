台北酒駕累犯王！累計罰鍰達504萬 新店男再酒駕判8月

法官判處林彥池8月有期徒刑。（資料照）

新北市新店區男子林彥池過去酒駕、拒測高達7次，是台北市政府公布的酒駕累犯，並且累計的罰鍰高達504萬元，光是台北市轄區就高達288萬元。林男日前再度因為酒駕遭起訴，台北地方法院今日依照不能安全駕駛罪判處林男8月有期徒刑，可上訴。

根據台北市交通事件裁決所去年7月的新聞稿，林彥池是台北市拒測累犯次數最多者，也是罰鍰累積最高者，共計504萬元。其中台北市轄區部分就高達288萬元，且全數逾期未繳。

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法務部執行署台北分署日前收案後，清查並扣押林彥池名下財產。未料，林男名下不僅無存款可供執行，亦無任何財產或高額壽險保單。在執行過程中，林男曾具狀向台北分署陳報，表示自己罹患關節炎等疾病，目前僅能仰賴中低收入戶補助維生，無力清償債務。

後續，執行人員前往林男位於新店的戶籍地進行執行，並查訪到林的母親。當林母向執行人員說明，林男是因髖關節手術後難耐疼痛，才逐漸養成酒精依賴習慣，加上精神狀況不穩定，無法從事固定工作；執行人員聽聞後，便向林母說明分署可提供相關協助與轉介管道，並請林母轉知林男務必前來台北分署接受執行。

今年3月，林男親自前往台北分署，表示願意參與衛福部的酒癮治療補助方案，台北分署隨即協助其檢附相關證明文件，正式將林男轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心配合的診所進行專業評估。然而，先前林男因為酒駕遭法辦，台北地院今日依照不能安全駕駛罪判處林男8月有期徒刑，可上訴。

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