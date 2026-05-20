攜手國際打擊詐欺與洗錢 法務部、洗錢防制辦公室舉辦國際研討會

攜手國際打擊詐欺與洗錢犯罪 法務部、洗錢防制辦公室舉辦國際研討會今登場。（法務部提供）

為有效打擊跨國詐欺犯罪，法務部、行政院洗錢防制辦公室及高等檢察署今邀請艾格蒙聯盟副主席及法國、德國、愛沙尼亞及美國國土安全調查署、美國聯邦調查局（FBI）等多個橫跨歐亞美非等國際專家與我國檢察機關等司法單位，共同舉辦國際研討會。法務部表示，希望透過此次研討會，展現我國持續深化國際合作、共同打擊跨境犯罪決心。

法務部指出，本次研討會特別邀請艾格蒙聯盟（Egmont Group）的副主席兼奈及利亞金融情報中心幕僚長Mohammed Shahid Ahmed來參加這次盛會，並發表專題演講，除此以外，還邀請波蘭、法國、德國、愛沙尼亞、菲律賓及美國國土安全調查署（HSI）、美國聯邦調查局（FBI）及美國在台協會（AIT）等，橫跨歐亞美非的國際專家，與我國檢察機關、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、金融監督管理委員會、數位發展部及國家通訊傳播委員會等多名專家學者，共同在強化跨境司法合作、科技偵查、防制虛擬資產帶來的洗錢犯罪、運用人工智慧（AI）提升科技偵查詐欺犯罪等重要議題，進行實務交流及經驗分享。

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法務部部長鄭銘謙致詞時表示，近年虛擬資產、跨境金流、人工智慧及深偽技術等新興科技，均已成為詐欺與洗錢犯罪集團利用工具，對傳統偵查模式帶來重大挑戰。將持續強化國際司法互助與跨境執法合作，並配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，結合科技偵查、法制精進及跨部會合作，全面提升打擊跨境詐欺與洗錢犯罪量能。

鄭部長強調，法務部於5月間已與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，為第17個刑事司法互助條約、協定後，將持續努力深化跨境司法互助與國際執法合作網絡。而面對跨境犯罪日益組織化、科技化及全球化之挑戰，與各國共同攜手打擊跨境詐欺、洗錢及新興科技犯罪已是刻不容緩，本次國際研討會是司法交流、累積互信與聯結合作網絡的平臺，只有建構更完善、更具韌性之全球跨境犯罪防制網絡與司法合作夥伴關係，才能有效打擊跨境犯罪。

行政院政務委員林明昕也表示，犯罪集團透過網路、虛擬資產、AI技術及跨境金流不斷演化犯罪模式，任何單一國家均難以獨立因應，唯有透過資訊交流、國際合作及制度化司法互助機制，方能有效提升全球防制量能

法務部長鄭銘謙表示，法務部於5月間已與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，為第17個刑事司法互助條約、協定後，將持續努力深化跨境司法互助與國際執法合作網絡。（法務部提供）

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