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    假粉專現蹤！盜圖、疑用AI合成影像 苗栗竹南公所籲慎防詐騙

    2026/05/20 14:33 記者蔡政珉／苗栗報導
    假粉專現蹤！盜圖、疑用AI合成影像 苗栗竹南鎮公所提醒民眾防詐。（竹南鎮公所提供）

    假粉專現蹤！盜圖、疑用AI合成影像 苗栗竹南鎮公所提醒民眾防詐。（竹南鎮公所提供）

    網路詐騙手法層出不窮！苗栗縣竹南鎮公所近日接獲多起民眾反映，指稱 Facebook 上出現一個名為「苗栗縣全民運動館」的虛假粉絲專頁，在網路上大打廣告，宣稱提供「免費參加課程」等好康資訊。對此，竹南鎮公所呼籲，鎮民提高警覺，切勿上當受騙。

    竹南鎮公所聲明，「竹南鎮全民運動館」目前正處於委外經營的招標程序中，現階段根本沒有任何對外公布的活動或課程計畫，該粉專所散布的訊息純屬虛假。

    公所指出，該假粉專不僅惡意盜用公所既有的官方照片，甚至不排除利用了AI深層偽造技術（Deepfake）來生成或合成虛假影像，企圖以假亂真、營造活動真實存在的假象。公所特別提醒，鎮民朋友切勿看到照片或疑似真實的影片就掉以輕心。

    鎮公所強調，未來招標進度與未來營運資訊，均僅透過「竹南鎮公所」官方網站或官方臉書粉專發布。若民眾有任何疑問，可於上班時間致電竹南鎮公園路燈管理所（037-625748 吳先生）或運動館專線（037-638677）查證，共同防範科技詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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