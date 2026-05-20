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    首頁 > 社會

    新莊凌晨惡火狂燒塑膠廠房濃煙蔽天 空污嚴重

    2026/05/20 14:23 記者徐聖倫／新北報導
    消防人員於火警現場射水灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員於火警現場射水灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊今凌晨驚傳火警，化成路一間鐵皮工廠於凌晨3時許突發火警，由於內部囤積大量塑膠成品，火勢一發不可收拾，熊熊烈火伴隨滾滾濃煙直竄天際。消防局獲報火速調派大批警消趕往灌救，歷時1小時撲滅火勢。本起意外幸無人受困傷亡，但因空污嚴重，消防局緊急呼籲周邊居民緊閉門窗、外出務必配戴口罩。

    ​據悉，這起火警發生在今日凌晨3時許，化成路這間鐵皮倉庫突竄火苗。消防人員據報趕抵，整棟廠房早已被大火吞噬、陷入一片火海，烈焰將夜空染得通紅。

    鑑於廠內存放大量化學塑膠製品，極易產生有毒氣體，消防局立刻啟動科技救援，調派空拍機在空中監控火流，並操控滅火機器人直攻核心火點。

    經全力拉搶救，終於在凌晨4時左右成功將這場惡火撲滅，初步估算，燃燒面積約370平方公尺。雖然經過關係人確認後並無人員受困、傷亡，但由於塑膠燃燒產生的惡臭與濃煙範圍極廣，鄰近區域也受到影響。至於詳細的起火原因，仍有待消防局火調人員深入鑑識釐清。

    塑膠鐵皮廠房凌晨竄惡火，全面燃燒，所幸無人傷亡。（記者徐聖倫翻攝）

    塑膠鐵皮廠房凌晨竄惡火，全面燃燒，所幸無人傷亡。（記者徐聖倫翻攝）

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