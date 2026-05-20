苗栗苑裡4車連環撞！小貨車追撞賓士電動車 女駕駛脖子受傷送醫

苗栗苑裡「4車連環撞」！小貨車恍神追撞賓士電動車，女駕駛脖子受傷送醫。（民眾提供）

一名62歲的何姓男子駕駛小貨車昨（19）日傍晚5點多駕駛小貨車行經苑裡台1線時，不慎追撞前方停等紅燈的賓士電動車，賓士電動車因此往前推撞一輛轎車，轎車再撞上最前方掀背車，造成4車連環撞，賓士電動車36歲黃姓女子脖子因此受傷送醫。

轄區通霄警方今天表示，事發當時，何男駕駛的小貨車沿台1線由南往北行駛，在行經苑裡鎮新復六路與台1線路口時，不知何故剎車不及，先追撞前方一輛由36歲黃女駕駛的賓士電動轎車，賓士電動車向前推撞由另一名75歲黃姓老婦駕駛的轎車，黃婦轎車再撞上最前方由51歲梁姓女子駕駛的掀背車，釀成4車連環撞。

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首當其衝的賓士電動車黃姓女駕駛脖子輕微扭傷送醫，其餘兩名女駕駛與肇事何男則未受傷，警方趕赴現場處理並對4名駕駛人進行酒精測試，均無飲酒情形；確切的肇事主因與相關責任歸屬，警方目前已調閱周邊監視器與行車紀錄器，正進一步釐清中。

警方也藉此呼籲，傍晚下班尖峰時段車流量大，駕駛人務必保持安全車距、專注前方路況，切勿疲勞駕駛，以確保自身與他人安全。

苗栗苑裡「4車連環撞」！小貨車恍神追撞賓士電動車，女駕駛脖子受傷送醫。（民眾提供）

苗栗苑裡「4車連環撞」！小貨車恍神追撞賓士電動車，女駕駛脖子受傷送醫。（民眾提供）

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