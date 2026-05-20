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    特斯拉男撞警嘴秋看條子不爽很久 網友斥仇警者、警將鐵腕送辦

    2026/05/20 14:14 記者吳仁捷／新北報導
    新北市邱姓男子在板橋駕車衝撞前方綠燈剛起步，撞上騎乘紅牌重機執勤的張姓警員。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市邱姓男子在板橋駕車衝撞前方綠燈剛起步，撞上騎乘紅牌重機執勤的張姓警員。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警海山分局一名警員騎乘警用重機執勤返隊時綠燈要起步，卻遭後方一輛特斯拉撞上，人車當場倒地，幸無大礙，肇事駕駛邱男不僅PO網，還嘴秋「早就看條子不爽很久了…」，另名網友慫恿再撞一個看看，肇事駕駛竟回「一定是沒有問題的…」，類似仇警言論在網路發酵，引起網友撻伐、公幹，新北市警察局海山分局表示，雙方仍未製作筆錄，但肇事駕駛「嘴秋」發言，恐構成公共危險、或殺人未遂及危險駕駛，將盡快通知肇事駕駛到案，約制民眾對執勤員警的襲擾歪風。

    新北警方調查，邱姓男子駕駛特斯拉，18日晚間7時許，途經板橋區文化路與民生路口，撞上前方綠燈剛起步，執勤結束返隊中的張姓警員與警用紅牌重機，造成員警人車都倒地，肇事駕駛邱男案發後也下車，但他沒關心警員，而是拍照PO網，嘲諷式詢問「這樣要叫警察嗎…」。

    警方到場，發現兩車都車損，遭撞警員幸無大礙，初判邱男駕駛的特斯拉疑未注意車前狀況，追撞前方執行勤務的張姓警員。

    未料肇事邱男事後面對網友質問，他竟「嘴秋」回應「早就看條子不爽很久了…」、「有沒有可能我開身分證的？」，一名網友再問另名網友慫恿再撞一個看看，肇事駕駛也回「一定是沒有問題的…」，雖然有網友痛罵，你要跟進撞死警察嗎？ 肇事駕駛仍不以為意，另名網友詢問，「難得可以欺負警察，撞就對了，反正有保險賠，車主應該是這樣想的…但為了你我他好，可以不要開車了」，肇事駕駛竟還回覆，「聰明喔，知道我有乙式全險」，毫無悔意；看不下去的網友直呼「這垃圾是故意的」，希望司法嚴懲。

    另有其餘網友兩度詢問，肇事駕駛「你故意的吧」，肇事駕駛連傳兩個「噓」的圖示，看不下去網友直呼，這不是車禍，這是襲警；由於肇事駕駛相關PO文發言，引發網友炸鍋撻伐，紛紛痛批「如果是本人，拜託駕照燒一燒，不要出來害人，之前才有警察被撞死」。

    警方初判肇事駕駛未注意車前狀況肇事，確切肇因仍待過濾路口監視器、車上行車影像佐證偵辦，對於駕駛衝撞警車後言論，若到案後，仍堅持以上言論，或有民眾檢舉，警方不排除以公共危險、殺人未遂等罪嫌送辦，及追加妨害公務等刑責，堅持維護執勤員警安全與尊嚴。

    新北市邱姓男子在板橋駕車衝撞前方綠燈剛起步，撞上騎乘紅牌重機執勤的張姓警員。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市邱姓男子在板橋駕車衝撞前方綠燈剛起步，撞上騎乘紅牌重機執勤的張姓警員。（記者吳仁捷翻攝）

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