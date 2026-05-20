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    首頁 > 社會

    違規貨梯奪命》以為撞傷竟斷頭 尪哽咽：說不傷心是騙人的

    2026/05/20 13:22 記者王捷／台南報導
    台南眼科診所違法貨梯奪命，蘇姓清潔工遭夾斷頭身亡。死者丈夫今天受訪，表示診所有跟他道歉，也認為這是意外，只希望能辦好妻子後事，讓妻子一路好走。（民眾提供）

    台南眼科診所違法貨梯奪命，蘇姓清潔工遭夾斷頭身亡。死者丈夫今天受訪，表示診所有跟他道歉，也認為這是意外，只希望能辦好妻子後事，讓妻子一路好走。（民眾提供）

    台南東區眼科診所發生貨梯奪命意外，蘇姓清潔工遭夾到斷頭身亡，蘇女丈夫強忍悲痛處理後事，他表示院方已致歉並認屬意外，說到難過處哽咽稱，遇到這種事，不傷心是騙人的。

    台南市東區眼科診所昨日發生致命工安意外，66歲蘇姓女清潔工作業時，因貨梯突發故障，慘遭電梯門強力夾斷頸部，頭部落於1樓，身軀則隨電梯升至2樓，當場身首異處死亡。

    案發後蘇女丈夫接獲通知時，原以為妻子僅是爬高撞到頭，抵達現場得知竟是斷頭慘劇，直言此傷勢機率極少，這樣的落差讓他錯愕。蘇女丈夫受訪提到，妻子在診所任職近8年，十分喜愛該工作環境，因為診所的同事都對她很好，也很喜歡那邊。被問及夫妻感情時，丈夫表示，感情當然很好，如果不好早就離婚了。

    蘇男指出，在韓國玩的女兒正要趕回台灣，還有一位兒子，院方事後有道歉，雙方皆認為這是意外，診所也表明若有需求都可提出。因曾親手打理母親後事，對喪葬流程較熟悉，只能讓自己冷靜替妻子打點，過程中他不斷提到，希望把事情辦圓滿，讓妻子能一路好走。

    針對涉案升降貨梯，負責維護的保養業者也派員到場。保養人員說明，檢修頻率依業主需求而定，但大約每個月都會進行例行保養。對於這起事故，保養公司內部也很重視，會負責了解現場狀況與家屬訴求。＃

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