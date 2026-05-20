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    終於有律師幫辯護！台中悍女打律師公會理事長巴掌 開庭全認罪求交保

    2026/05/20 12:40 記者陳建志／台中報導
    台中林姓女子今年3月在台中地院走廊打台中律師公會理事長吳中和巴掌遭羈押，成為台中律師界公敵，今天終於有律師幫她辯護。（民眾提供）

    台中林姓女子今年3月在台中地院走廊打台中律師公會理事長吳中和巴掌遭羈押，成為台中律師界公敵，今天終於有律師幫她辯護。（民眾提供）

    台中林姓女子（46歲）因返還信託物民事案件，接連對律師潑灑不明液體、拉扯頭髮，還恐嚇「我會殺你」遭告上法院，沒想到今年3月17日時任台中律師公會理事長吳中和到法院關心開庭狀況，林女竟在走廊朝吳甩巴掌，中檢依傷害、恐嚇等5罪將她起訴並羈押，林女成為台中律師界公敵先前無律師接受委任辯護，因羈押將期滿今天開訊問庭，終於有律師幫她辯護，林女被「關怕了」求交保，當庭全認罪，希望以10元交保並和被害人和解，是否延長羈押候核辦。

    全案源於，林女因返還信託物民事案件，對於對方的委任律師不滿，先前就曾因傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師等行為，經檢方提起公訴，又在台中高分院民事法庭內，無視法官維持法庭秩序命令，多次以穢語辱罵對造訴訟代理人高姓律師，並揚言加害其生命。

    不料，今年3月17日，台中律師公會理事長吳中和與侯姓秘書長與10多位律師到場關心旁聽開庭，林女情緒失控，竟朝吳中和甩巴掌，並辱罵「幹X娘」、「操機掰」、「一群敗類」等語，導致吳左臉與左耳挫傷、腦震盪，檢方訊問時當庭逮捕，並聲請羈押禁見獲准，依傷害、公然侮辱、誹謗、恐嚇、違反維持法庭秩序命令等5罪將她起訴，目前仍羈押中。

    林女之前開庭時，因成為台中律師界公敵，沒有律師接受委任辯護，對於是否承認犯罪也未正面回應，因羈押將期滿，台中地院今天開訊問庭，終於有律師接受委任幫他辯護；該名律師離開時相當低調，不願受訪。

    林女今天情緒平穩，法官詢問對於起訴5罪名是否承認？林女表示「都承認」。辯護人表示，林女已坦承犯行，相關的被害人都是和弟弟在台中高分院官司的相關人士，經在看守所審慎思考，加上家人的定期探望，希望和被害人達成和解，並希望以10萬元交保，停止羈押。

    辯護人並表示，有先行詢問相關被害人，但目前沒有人同意調解，希望透過法院安排進行調解，法官表示將詢問被害人有無意願再進行安排，是否延長羈押再行裁定。

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