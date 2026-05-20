警車盯著還闖紅燈！ 花蓮阿伯騎鐵馬酒駕挨罰

61歲王姓男子酒後騎自行車行經花蓮市中正路與和平路口，竟當著警車面前大膽闖紅燈，當場遭1輛綠燈直行的汽車攔腰撞上。（圖由警方提供）

61歲王姓男子酒後騎自行車行經花蓮市中正路與和平路口，竟當著警車面前大膽闖紅燈，當場遭1輛綠燈直行的汽車攔腰撞上。花蓮警分局員警見狀立即下車協助，所幸雙方均無受傷。警方現場對2名駕駛實施酒測，汽車駕駛並無飲酒，但王姓騎士呼氣酒測值每公升達0.63毫克，警方對王男開出闖紅燈及自行車酒駕的罰單。

花蓮警分局今指出，這起事故發生在昨日晚間9點40分左右，王姓男子飲酒後騎乘腳踏車，沿花蓮市中正路由南往北方向直行。不料行經和平路口時，王男竟無視當時停等在旁的巡邏警車，公然違反號誌闖紅燈穿越路口。遭47歲楊姓女子開車，看到王男突然竄出閃避不及，2車在路口中央發生碰撞，王男當場連人帶車被撞倒。

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原本在路口停等紅燈的花蓮分局員警目擊全案，第一時間立即下車處置並叫救護車。所幸經過檢視，汽車駕駛楊女與騎乘腳踏車的王男2人都只有受到驚嚇，身體並未受傷。警方隨後對雙方駕駛進行酒精檢測，楊女酒測值為0，持有合格駕照且正常行駛。然而，王姓男子經呼氣後，酒測值達0.63mg/L，明顯超過法定標準值。

花蓮警分局表示，許多民眾有「騎腳踏車不開罰」的錯誤認知，但自行車在法律上屬於慢車，酒後騎乘同樣觸法。針對王姓男子闖紅燈及酒後騎慢車行為，警方已分別依《道路交通管理處罰條例》第73條第2項，慢車酒駕，處1200元至2400元罰鍰，第74條第1項第1款，慢車闖紅燈，處300元至1200元罰鍰依法開單告發。

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