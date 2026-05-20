棋牌社暗中營賭博踢鐵板 萬華警聯手市府執行斷水斷電

警方針對違法業者執行斷水斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市萬華區「金吉利棋牌社」與「康定休閒館」，因屢次被查獲涉嫌經營地下賭場，萬華分局會同台北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員，先後至這兩家棋牌社執行斷水斷電，展現北市政府打擊不肖業者決心。

警方表示，位在北市中華路一段76巷11號的「金吉利棋牌社」與康定路162號的「康定休閒館」，屢遭檢舉違法賭博情事，經警方分別於114年6月11日及114年10月30日查獲有賭博情事，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更即將業者報送北市政府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

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不料業者無視法規，仍暗中持續經營違法賭博，警方再次持搜索票突襲查緝，分別於115年1月7日及16日當場查獲非法賭博行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送臺北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

為展現市政團隊堅決掃蕩色情的行動力，萬華分局會同北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司聯手執行斷水斷電，執行人員到場時，店內仍有大量客人，對於市府箭及履及的執行力，業者顯得不知所措。

警方表示，警方將持續查緝不法賭博場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

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