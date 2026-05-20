高雄婦人網購蒜頭 險遭假客服詐財

高雄婦人（左）網購蒜頭險遭假客服詐財。（民眾提供）

網售蒜頭竟成為詐團行詐的話術！高雄63歲張姓婦人見販售蒜頭訊息後主動洽購，對方以宅配寄送為由，提供假網址要求填寫資料，隨後又以「列印失敗」、「需實名認證」等理由，行詐張婦要求匯入3萬元解除限制，幸好警方及時阻詐。

鼓山分局今（20）日表示，張婦日前於社群網站看到販售蒜頭訊息後主動洽購，對方以宅配寄送為由，提供假網址要求填寫資料，隨後又以「列印失敗」、「需實名認證」等理由，要求加入假客服LINE帳號處理。

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詐團佯裝客服人員，謊稱張婦未完成認證，導致賣家帳戶及賣場遭凍結，需先匯入新臺幣3萬元解除限制，甚至要求拍攝提款卡正反面照片，再將提款卡裝入藥品盒內，並塞入衛生紙增加包裹真實性後寄出，以規避超商店員詢問。

張婦因擔心帳戶遭凍結及涉及法律責任，一時慌張信以為真，依指示前往超商寄件，警方獲報趕到場，立即識破為典型「假客服真詐財」手法，並告知詐騙集團真正目的，是取得提款卡作為人頭帳戶使用，張婦聽後才驚覺受騙，當場停止寄件，成功保住帳戶及積蓄。

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