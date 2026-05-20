大叔喝醉想續杯大鬧義大利麵店 被大安警保護管束

警方擔心他有自傷或傷人疑慮，當場實施保護管束並帶回派出所安置，直到他清醒後才讓他自行離去。（記者鄭景議翻攝）

一名48歲朱姓男子17日晚間在台北市大安區和平東路1段一家知名義大利餐廳用餐時，因不勝酒力在店內無故大聲吼叫，嚴重干擾店家營業並引發其他用餐民眾恐慌。大安分局和平東路派出所員警獲報趕抵勸導，朱男雖然買單結帳，但步出店外後卻拒絕離開，持續在人潮往來的鬧區街頭大聲咆哮。警方擔心他有自傷或傷人疑慮，當場實施保護管束並帶回派出所安置，直到他清醒後才讓他自行離去。

和平東路派出所調查，朱男事發當晚獨自前往該義大利餐廳用餐，期間點了多杯紅酒暢飲。喝醉後，他情緒失控在店內大聲咆哮要求續杯，不僅嚴重影響店家營業秩序，也讓現場用餐的顧客感到驚恐。店家基於安全考量當場婉拒，未料朱男非但不配合，還在店內持續叫鬧，店家無奈之下只好報警求助。

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警方接獲報案火速趕抵現場，對滿身酒氣的朱男進行口頭勸導與約制。朱男在員警介入後雖同意結帳買單，但在步出餐廳後，仍持續逗留在人潮往來的和平東路鬧區街頭，不顧警方與路人勸阻，張口大聲咆哮。

由於事發時正值晚間用餐尖峰時段，街頭民眾往來頻繁，且朱男的行為已明顯失控。員警研判朱男在酒精影響下已無法自我控制，為防範他發生自傷行為，或傷及周邊店家與無辜市民的生命財產安全，警方果斷採取強制措施，依法對朱男實施保護管束，並使用警車將他帶回派出所安置。直到朱男逐漸酒醒且情緒完全恢復冷靜，警方才讓他自行離開。

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