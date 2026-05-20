以為不靠近就不違保護令！電話簡訊狂轟前女友 還傳子彈照威脅

男子為求復合，傳子彈照給女方，又稱「愛妳喔」。情境模擬圖。（資料照）

彰化一對男女朋友分手後，男方勾勾纏，女方申請保護令，男方以為只要不靠近對方就不違法，於是透過LINE、Gmail、簡訊、電話狂轟濫炸，威脅、辱罵、嘲諷樣樣來，還傳送手持彈匣與子彈的照片，甚至揚言要把兩人親密影片PO上女方的粉絲團，女方嚇得急報警。該案經法院審理，認定男方犯下恐嚇危害安全罪、兩次違反保護令罪，合併執行有期徒刑4個月。

該案最特殊的地方為男方把「保護令」當廢紙，他以為保護令只要「不接近對方」就不違法，結果他為求復合，使出「奪命連環CALL」，每天狂傳訊息，哀求「我拜託妳，最後相信我一次」，女方不理會，他又傳「雞掰勒，妳最好是給我睡死」，又傳自己手持彈匣與子彈的照片，搭配「等我一下，我先喝一杯壯壯膽」，讓女方心生畏懼。最後他甚至用LINE威脅女方「你如果要搞到那麼難看，網路上、推特我都給他PO上去，你們店的粉絲團我也PO上去！」女方的日常生活徹底被打亂，工作、社交都受到影響。於是到警局報警。

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法院指出，《家庭暴力防治法》第61條第2款，違反保護令罪的態樣包括，禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。男方行為已構成刑法恐嚇危害安全罪，同時涉及跟蹤騷擾防制法。法官考量被告犯後坦承犯行、尚有悔意，兼衡其智識程度、工作經濟狀況，最終分別量處恐嚇罪2個月、兩次違反保護令罪各2個月與3個月，合併執行4個月。

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