為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    以為不靠近就不違保護令！電話簡訊狂轟前女友 還傳子彈照威脅

    2026/05/20 12:05 記者顏宏駿／彰化報導
    男子為求復合，傳子彈照給女方，又稱「愛妳喔」。情境模擬圖。（資料照）

    男子為求復合，傳子彈照給女方，又稱「愛妳喔」。情境模擬圖。（資料照）

    彰化一對男女朋友分手後，男方勾勾纏，女方申請保護令，男方以為只要不靠近對方就不違法，於是透過LINE、Gmail、簡訊、電話狂轟濫炸，威脅、辱罵、嘲諷樣樣來，還傳送手持彈匣與子彈的照片，甚至揚言要把兩人親密影片PO上女方的粉絲團，女方嚇得急報警。該案經法院審理，認定男方犯下恐嚇危害安全罪、兩次違反保護令罪，合併執行有期徒刑4個月。

    該案最特殊的地方為男方把「保護令」當廢紙，他以為保護令只要「不接近對方」就不違法，結果他為求復合，使出「奪命連環CALL」，每天狂傳訊息，哀求「我拜託妳，最後相信我一次」，女方不理會，他又傳「雞掰勒，妳最好是給我睡死」，又傳自己手持彈匣與子彈的照片，搭配「等我一下，我先喝一杯壯壯膽」，讓女方心生畏懼。最後他甚至用LINE威脅女方「你如果要搞到那麼難看，網路上、推特我都給他PO上去，你們店的粉絲團我也PO上去！」女方的日常生活徹底被打亂，工作、社交都受到影響。於是到警局報警。

    法院指出，《家庭暴力防治法》第61條第2款，違反保護令罪的態樣包括，禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。男方行為已構成刑法恐嚇危害安全罪，同時涉及跟蹤騷擾防制法。法官考量被告犯後坦承犯行、尚有悔意，兼衡其智識程度、工作經濟狀況，最終分別量處恐嚇罪2個月、兩次違反保護令罪各2個月與3個月，合併執行4個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播