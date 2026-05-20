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    首頁 > 社會

    大選將至嚴防網路賭盤假訊息 北市檢警強力宣示查賄

    2026/05/20 11:59 記者鄭景議／台北報導
    士林地檢署檢察長王以文（右二）今日率隊視察台北市警局南港分局，南港分局長洪漢周（右一）則率領分局同仁迎接。（記者鄭景議翻攝）

    士林地檢署檢察長王以文（右二）今日率隊視察台北市警局南港分局，南港分局長洪漢周（右一）則率領分局同仁迎接。（記者鄭景議翻攝）

    11月28日即將舉辦市長、市議員及里長等3項地方公職人員選舉，士林地檢署檢察長王以文今日率隊視察台北市警局南港分局，針對今年大選強力重申查賄制暴及淨化選風的決心。南港分局長洪漢周則率領分局同仁迎接，並針對轄內各級候選人參選情形與防制賄選、暴力介入等具體作為進行簡報，宣示警檢將攜手合作，全力排除不法勢力影響選舉。

    王以文在會中指出，隨著網路科技迅速發展，當前的選舉犯罪手段已不再侷限於傳統的金錢買票或暴力威脅，近年來更出現以網路為媒介的新興手法，也就是網路選舉賭盤與選舉假訊息。

    王以文指示警方，在執行日常勤務或各項犯罪預防宣導時，應主動向民眾推廣防賄觀念，宣導勇於檢舉不法，並提醒法務部設有檢舉專線0800024099，民眾若提供關鍵線索協助破案，最高可獲得台幣1000萬元的豐厚檢舉獎金，且身分絕對保密。

    南港分局長洪漢周也表示，分局已全面部署選前治安維護工作。洪漢周在會後隨即指示相關單位主管，務必做好選前各項維安計畫，針對網路賭盤及假訊息流傳等新型態犯罪，派員加強網路巡邏與情資蒐集。警方重申，將嚴懲金錢與暴力介入選舉的行為，端正選風，全力守護公平、公正的投票環境，落實選賢與能。

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