苗栗男違規穿越遭撞四肢偏癱 肇事駕駛二審這原因少判1月

台中高分院改判葉男7月有期徒刑，全案確定。（資料照）

苗栗縣葉姓男子前年駕車行經苗栗市一處閃燈路口時，撞上違規穿越馬路林姓男子，造成對方顱內出血、四肢偏癱，至今仍神智不清，一審依過失致重傷害罪判處葉男8月，葉男上訴主張，案發後主動報案並坦承肇事，符合自首規定，台中高分院審理後採信其說法，撤銷原判決，改判7月有期徒刑，全案確定。

事故發生在前年2月13日晚間9時許，葉男當時駕車沿苗栗市中華東街由南往北行駛，行經中華東街與中華路354巷的閃光號誌路口時準備左轉，撞上正在穿越道路林姓男子，造成顱內出血、右腳踝撕裂等傷害，雖經搶救保住性命，但至今仍神智不清且四肢偏癱，生活受到重大影響。

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苗栗地院一審審理時，參酌交通事故鑑定結果，認定林男未依規定行走行人穿越道，是事故主因，葉男則因行經閃光黃燈路口左轉時，未減速慢行並注意車前狀況，屬事故次因，考量葉男坦承過失，但雙方因賠償金額落差過大，始終未能達成和解，依過失致重傷害罪判處8月有期徒刑。

案件上訴後，葉男主張事故發生後，第一時間主動致電警方報案，並向到場處理員警坦承肇事，符合刑法自首規定，原審卻未將此納入量刑考量，台中高分院調查發現，當時警方確實留有「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」，足以證明葉男案發後主動向警方坦承肇事，合議庭認為，一審未在判決理由中詳加說明，確有未盡周延之處，認定葉男上訴有理由，撤銷原判決，改判7月有期徒刑，全案不得再上訴。

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