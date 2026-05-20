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    豐原五口命案「李團長」手段惡劣 中院判11年理由曝

    2026/05/20 12:23 記者陳建志／台中報導
    李惠雯害死豐原王家五口，台中地院認為其犯罪手段極為惡劣、應予重判，今天判決應執行11年。（記者陳建志攝）

    李惠雯害死豐原王家五口，台中地院認為其犯罪手段極為惡劣、應予重判，今天判決應執行11年。（記者陳建志攝）

    台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，涉嫌逼死5人的團購主李惠雯，今天一審判應執行11年，台中地方法院表示，李女利用龐氏騙局的手法，向12名投資人非法吸金與詐騙高達1500多萬元，嚴重破壞金融秩序，且當投資人要退出時，傳送恐嚇的言語跟割腕流血的照片進行心理虐待，審酌李女為了滿足私慾，犯罪手段極為惡劣，認為應予重判，依非法經營收受存款業務罪、詐欺、恐嚇取財罪等罪，合併判處11年徒刑，仍可上訴。

    台中地院表示，本案的犯罪事實主要有兩個面向，首先是被告利用龐氏騙局的手法，以保證每月獲利10%的高報酬，向12名投資人非法吸金與詐騙高達1500多萬元，嚴重破壞金融秩序，並逾越授權盜刷被害人的信用卡支付私人費用。

    中院表示，當投資人發現異常想要退出時，李女竟虛購違約金，且密集傳送恐嚇的言語跟割腕流血的照片，進行長期的心理虐待，最終導致王姓一家五口因不堪高壓恐嚇與沉重的債務壓力，輕生結束生命。

    台中地院表示，此案在量刑時特別審酌，李女為了滿足私慾，犯罪手段極為惡劣，造成後果極為嚴重，雖審理時坦承犯行，但至今僅與一名告訴人成立調解，尚未實質賠償，難認有真實悔意，因此認為應予重判。

    經審理後，判決李女犯非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑5年4月，又犯3次詐欺得利罪，分別處有期徒刑7月、7月、10月，又犯恐嚇取財罪，處有期徒刑4年6月，綜合考量李女犯罪時間密集性及手段，合併定應執行刑為有期徒刑11年，並宣告沒收犯罪所得與不法利益。

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