要去菲律賓開亞洲棒總執委會 辜仲諒具保3億獲暫解境管4天

高等法院裁定辜仲諒出具3億元保證金，准予於5月24日至27日這4天，暫時解除其出境管制及科控設備，並責付運動部常務次長洪志昌、律師葉建廷。（資料照）

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因涉中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法特別背信罪判刑7年8月，上訴二審審理中，他日前聲請暫時解除限制出境及科技監控，理由是他將以亞洲棒協總會會長的身分，出席參與在菲律賓馬尼拉召開的亞洲棒總年度執委會議；高等法院裁定辜出具3億元保證金，准予於5月24日至27日這4天，暫時解除其出境管制及科控設備，並責付運動部常務次長洪志昌、律師葉建廷。

高院於今年1月裁定，辜仲諒及同案被告張明田、林祥曦，自1月13日起，延長監控與境管8個月，須於每天上午7時至11時，在住居所以個案手機自拍，傳送至監控中心報到。

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辜仲諒聲請主張，他是亞洲棒協總會會長，須於5月24日至28日前往菲律賓馬尼拉，參與亞洲棒協2026年第1次年度執委會議，並與菲律賓運動委員會、棒球協會商討推廣菲律賓棒球運動事宜，辜有親自出席的必要性與急迫性。

合議庭審查相關電子郵件、邀請函、議程表，依據會議性質、時間、議程、辜出席的目的及任務等，認定辜確實有親自出席的必要性，且辜先前多次暫解出境皆能遵期返國，本次出境也具相當的公益目的，有暫解的必要。

裁定指出，洪志昌、葉建廷皆出具聲明書，願受法院責付，對於防止辜逃亡應有助益，故裁准予5月24日至27日的境管及科技監控；但依據辜提出的行程，此次出境要處理的事務可於5月27日即完成，28日沒有解除的理由與必要性，因此暫解天數減1天，自24日至27日共4天。

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