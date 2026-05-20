漢翔前董座轎車遭撞！司機截肢保命 女「鬼切」又肇逃涉2罪起訴

2024年9月30日晚間8點多，漢翔公司前董事長胡開宏搭乘座車南下，行經國道1號五楊高架南下桃園機場系統匝道附近遭到追撞。（資料照）

2024年9月30日晚間8點多，漢翔公司前董事長胡開宏搭乘座車南下，行經國道1號五楊高架南下桃園機場系統匝道附近被後車追撞，其王姓駕駛下車查看時，接連遭到後方車輛追撞，右腿嚴重骨折，緊急送醫截肢才保住一命，桃園地檢署近日依過失重傷害罪嫌，起訴4名駕駛。

起訴書也還原事發過程，當天59歲林姓女子駕車搭載兒子行經事故路段，突然減速從內側車道切到外側車道，且跨越槽化線進入機場系統出口匝道，行駛在後方的王男發現後為閃避而緊急煞車並向左偏時，遭到後23歲陳男駕駛的轎車追撞，王男車輛失控滑入高乘載專用車道，王男及乘客胡男隨即下車查看，就在王男走到車後拿取三角錐時，接連遭到34歲何姓、53歲洪姓男子駕駛的車輛撞上，造成右腿嚴重骨折。

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王男經緊急送醫截肢才保住一命，也因事故受有右大腿截肢傷口癒合不良、雙側手指及手肘擦挫傷、左肩至二頭肌瘀傷、胸部挫傷等傷害。

起訴指出，林女有驟然減速、違規切換車道、跨越槽化線且未禮讓直行車輛等肇責，且事發後並未留在現場等候警察，涉犯肇事逃逸、過失重傷害罪並起訴，兩罪間犯意個別、行為互殊，建請法院分論併罰；而陳姓、何姓、洪姓駕駛則有疏於注意前方狀況之責，分別依過失致重傷害罪嫌起訴。

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