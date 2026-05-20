端午將至！ 犯保主委偕地方善心協會 探視「吳銘漢夫婦命案」遺孤吳東諺

汐止工商促進會理事長胡世南（右1）、祕書長洪鈞安前往吳家探視吳東諺。（記者吳昇儒翻攝）

現年40歲的吳銘漢夫婦命案遺孤吳東諺因小時候目睹雙親遇難的創傷，隨年歲增長轉化為身體狀況的惡化，長年臥床，需仰賴呼吸器維生，長期由伯父悉心照顧。犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜特別選於端午節前夕，偕同地方善心人士前往探視，給吳東諺加油、打氣。

吳東諺多年來只能臥病在床，歷任法務部長都曾前往探視，犯罪被害人保護協會士林分會，也陪伴吳家22年。士林地檢署檢察長王以文3月時，也前往吳家探視。

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因端午節將至，犯保士林分會主委林志銜昨日與汐止在地的汐止退伍憲兵協會、工商促進會、福德愛心會理事長吳友欽、胡世南、連文義及善心人士蔡銘鋒等人，前往吳家，探視吳東諺，也給予物資減輕伯父的經濟負擔。

主委林志銜表示，除了法務部、士林地檢署及犯罪被害人保護協會等單位關心吳東諺的狀況外，許多民間善心團體都想伸出援手，也非常感謝這些善心人士幫忙。

汐止福德愛心會理事長連文義等人前往吳家探視吳東諺。（記者吳昇儒翻攝）

善心人士蔡銘鋒前往吳家探視吳東諺。（記者吳昇儒翻攝）

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