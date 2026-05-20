偷141元罰2.8萬！基隆佛系法官判寫千字文苦勸：別硬擠進牢獄世界

陳姓慣竊出獄5個月再偷141元現金，被判罰2萬8000元。基隆地院法官施添寶寫千字文苦勸陳改過向善。（記者林嘉東攝）

新北市萬里區陳姓慣竊甫出獄5個月，又因一時貪念，偷走當地土地公廟桌上141元現金後騎車逃逸。基隆地方法院近日審結，依竊盜罪判處陳男拘役28日，得易科罰金2萬8000元。承審辦案的法官施添寶在判決書上，寫上近千字佛理與因果報應，苦勸陳男改過自新；也讓這起僅偷141元的竊案案件，多了一絲司法溫度。

判決指出，現年48歲陳姓水電工素行不良，自21年起便犯下多次竊盜、強盜及施用毒品等案，最近又因竊盜等案被判處5年徒刑，好不容易去年5月2日執行完畢；沒想到，陳男出獄不到半年，同年10月9日中午12時許，騎車前往新北市萬里區三和福德宮，見四下無人，又徒手竊取放置在廟內木櫃桌上的現金141元，得手後騎乘機車逃離現場。廟方負責人發現遭竊後氣得調閱監視器報警，警方循線逮到陳男到案。

請繼續往下閱讀...

基隆地院審理後認為，陳男5年內故意再犯竊盜罪，符合「累犯」條件，依法加重其刑，判處拘役28天，犯罪所得141元沒收。承審法官施添寶在量刑理由中，化身心靈導師，洋洋灑灑寫下近千字的勸善文，不僅引用佛家因果論指出：「莫輕竊盜小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，小過不改，積足滅身。」還苦口婆心勸陳男，社會必須保護正常人民，不能本末倒置去過度保護做奸犯科之人。

此外，對於陳男可能因經濟困頓犯案，法官更列出求助管道指出，身上沒錢應該找社會局、區公所、里長或慈善宮廟救助。最後，施法官溫情喊話，要陳男摸摸良心、換位思考，用「悔悟的鋤頭耕耘心田」，強調命運如掌紋握在自己手中，「日後不要違法犯紀抉擇硬擠進牢獄的世界，苦了自己，為難了別人，自己何必如此呢害自己？」字裡行間充滿對陳男改過向上的期盼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法