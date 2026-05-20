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    服務15年 竹縣消防員賴俊傑獲10大傑出救護技術員

    2026/05/20 11:20 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，榮獲2026「10大傑出救護技術員」！（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，榮獲2026「10大傑出救護技術員」！（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，榮獲被視為全國到院前緊急救護領域最高榮譽之一的2026「10大傑出救護技術員」！

    賴俊傑從事消防工作已15年，曾服務尖石分隊，參與過司馬庫斯翻車墜谷、復興航空空難等重大災難救援勤務。

    但讓他決心投入EMS領域，是一次「68歲男性目擊倒地」OHCA案件。

    當時報案端已啟動DACPR，因現場AED判讀為「可電擊心律」，他與學弟對視後喊出：「有機會救回來！加油！」果然一路高品質CPR後，患者在送醫途中終於恢復呼吸並睜開雙眼。他迄今累積OHCA急救成功33人，其中4人康復出院。

    賴俊傑因此成了EMS制度的重要推手。幫忙推動高級救護處置流程；建立OHCA現場影像品管制度；擔任EKG群組成員，即時協助各分隊判讀STEMI心電圖；參與DACPR案件品質管理；協助5G平板線上救護指導及台大醫院自動給氧器研究案執行等。

    還參與設計「自動給氧器結合LUCAS固定帶」，且獲2024年鳳凰盃發明設計競賽銅獎。

    此外，他也投入相關人才的培育，協助消防署、各縣市EMTP訓練授課，並帶領團隊參與各項救護競賽。

    他不僅是光明高級救護分隊「急救小教室」教官，善用新媒體推廣EMS教育。

    他當光明高級救護分隊臉書小編，單篇文章最高瀏覽破283萬人次，並拍攝YouTube教學影片供同仁訓練使用，讓更多人認識到院前緊急救護的重要性。

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，從事消防工作15年，致力推動EMS制度。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，從事消防工作15年，致力推動EMS制度。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，投身EMS制度，積極宣導和分享。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑，投身EMS制度，積極宣導和分享。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑（右），榮獲2026「10大傑出救護技術員」！（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局高級救護技術員賴俊傑（右），榮獲2026「10大傑出救護技術員」！（竹縣府消防局提供）

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