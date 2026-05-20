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    社群狂洗版送99支iPhone 17 中警：別再加1了

    2026/05/20 11:25 記者許國楨／台中報導
    詐團以終於生男寶寶，老公準備送99支iPhone 17詐財。（民眾提供）

    詐團以終於生男寶寶，老公準備送99支iPhone 17詐財。（民眾提供）

    「第三胎終於生到男寶寶，老公太開心」，近期社群平台頻出現大量「喜獲麟兒」、「終於懷孕」貼文，不僅聲稱大撒幣還大手筆送出iPhone 17等高價手機，吸引大批網友按讚、留言與轉發，但警方提醒，這是近期相當常見「假贈品、真詐財」新型態手法，提醒民眾務必當心。

    從網路流傳畫面可見，有帳號貼出539彩券、中獎金額與大疊現金照片，聲稱中了800萬元頭獎，又因第三胎終於生下男寶寶，決定拿出200萬元「回饋網友」，還寫下「每人補助10萬至200萬元」、「留言888即可參加」等字句，營造真實發錢氛圍。

    另有貼文則以「努力4年終於懷孕生下男寶，誰懂這個心情」為題，稱丈夫為了慶祝，準備99支iPhone 17免費送給粉絲，照片中甚至擺滿整桌手機盒，並強調「已送出10台」、「說到做到」，讓不少網友信以為真。

    警方指出，這類詐騙貼文近來在Threads、IG等社群平台大量出現，再以「免費送手機」、「限量贈送現金」等方式衝高互動，等民眾主動私訊後，便要求加入LINE帳號，接著以「保證金」、「運費」、「驗證費」或「帳戶認證」等理由要求匯款，近日就有一名12歲男童，在社群平台看到「分享懷孕喜悅，免費送iPhone 17 Pro Max」貼文後信以為真，差點匯出3萬元保證金的阻詐案例。

    警方呼籲，民眾若看到過於誇張送禮貼文務必提高警覺，切勿因一時心動而輕易匯款，以免落入詐騙圈套。

    還有詐團以類以手法誆豪撒幣詐財。（民眾提供）

    還有詐團以類以手法誆豪撒幣詐財。（民眾提供）

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