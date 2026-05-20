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    首頁 > 社會

    「李團長」害死豐原一家五口判11年 王家律師：太輕，會上訴

    2026/05/20 11:10 記者陳建志／台中報導
    李惠雯（右）逼債害死豐原王家五口，台中地院今天判處11年徒刑，林瓊嘉律師認為太輕，將會請檢察官上訴。（資料照，記者陳建志攝）

    李惠雯（右）逼債害死豐原王家五口，台中地院今天判處11年徒刑，林瓊嘉律師認為太輕，將會請檢察官上訴。（資料照，記者陳建志攝）

    台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯（45歲）採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口等人共詐得1536萬元，依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌將李女起訴，並具體求刑15年以上刑期，今天一審判決應執行11年，王家女婿委任律師林瓊嘉表示，此刑度太輕，應至少判15年，將會請檢察官上訴。

    這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李惠雯，投資團購事業，保證每月至少獲利10％，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作，王家等12人共被騙1536萬元。

    原本不認罪的李女，台中地院開庭時態度大轉變，改口坦承詐欺取財、違反銀行法非法吸金、恐嚇取財，台中地院今天宣判，判決應執行11年。

    得知此結果，王家女婿委任律師林瓊嘉表示，李女只是為了個人的享樂，卻惡意逼債逼死5人，檢察官求刑15年已經很寬宥，結果一審只判11年，這樣的刑度實在太低。

    林瓊嘉律師表示，李女的行為造成5條人命死亡的結果，只判11年真的太輕，會請檢察官上訴。

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