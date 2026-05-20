「部隊黃牛」盜用同袍個資狂搶演唱會門票 三兄弟被查扣2079萬餘元

專案小組查扣周家兄弟3人電腦、手機等設備，同時扣得一票難求的鄧紫棋台北大巨蛋演唱會門票。（記者鄭淑婷翻攝）

國軍兄弟檔卻成「黃牛」，涉嫌盜用士官兵個資狂搶熱門演唱會、運動賽事門票，犯罪高達2043萬餘元，連非軍職的么弟也涉入，專案小組執行搜索時先行查扣3兄弟財產共2079萬餘元，包括一票難求的鄧紫棋台北大巨蛋演唱會門票共36張，桃園地檢署近日偵結起訴涉案的周家3兄弟，並聲請沒收犯罪所得。

周家37歲大哥在陸軍542旅擔任士官長，在軍中表現良好，服役期間還曾獲頒勳章、獎章，36歲二哥則是陸軍269旅士官長，兩人卻利用職務之便，盜用士官兵個資註冊TIXCRAFT售票系統帳號，34歲么弟則利用身分證產生器程式製造不實身分證號碼及利用他人資料註冊帳號。

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3人於2024年1月至今年5月間，先在臉書社群網路平台架設代購票券網頁，招攬欲購票民眾且收取定金後，出動31組帳號瘋狂搶票，並以自動輸入帳號密碼、圖形驗證等外掛程式加快輸入速度，藉此購得包括周杰倫、五月天、張學友、陳奕迅、蔡依林、鄧紫棋、TWICE等知名藝人表演票券及世界棒球12強等運動賽事或活動票券轉售，清查總計影響表演、賽事或活動達196場次、總票券數1450張。

案經桃園地檢署軍法專組檢察官周耀民指揮台中市及桃園市警察局刑事警察大隊、憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦，蒐證完備後於今2月12日指揮專案小組搜索營區及周家兄弟3人住所，並拘提3人及約詢16名被害人，有軍職的兩人訊後收押，么弟則被諭知5萬元交保。

檢方指出，專案小組搜索時另查扣周家3兄弟手機、電腦等資訊設備、現金及存款684萬餘元、房地、股票與鄧紫棋世界巡迴演唱會票券36張，查扣財產總額2079萬餘元，以利後續犯罪所得沒收，其中，查扣的演唱會票券在偵查中已變價14萬480元，讓票券仍得流通供民眾購買，避免影響民眾消費及藝文表演活動。

檢方近日偵結起訴周家兄弟3人，具有軍職身分的2人另涉犯陸海空軍刑法、貪污治罪條例現役軍人犯主管事務圖利、個人資料保護法公務員假借職務上之機會違法利用個人資料等罪嫌，審酌周家3兄弟犯罪情節非輕，犯罪所得利益高達2043萬餘，及犯後態度、軍中服役表現等，建請法院量處適當之刑，以示警懲，另聲請沒收犯罪所得，徹底剝奪3人犯罪所得。

桃檢指出，針對近期熱門演藝活動門票開賣，引發黃牛猖獗及詐騙案件頻傳的現象，呼籲民眾應透過官方指定通路購買門票，堅決抵制黃牛行為，並將持續守護法治，遏止非法歪風，確保文化、體育產業健康發展。

周家兄弟在臉書架設代購門票頁面及代購帳號。（記者鄭淑婷翻攝）

周家兄弟在臉書架設代購門票頁面。（記者鄭淑婷翻攝）

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