害死豐原一家五口「李團長」判11年 王家女婿痛訴：太輕了

造成豐原王家五口走上絕路的李惠雯，今天一審判11年，謝志忠議員（右）代讀王家女婿想法，認為判太輕，不符合社會期待。（記者陳建志攝）

台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯（45歲）採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口等人共詐得1536萬元，依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌將李女起訴，並具體求刑15年以上刑期，今天一審判決應執行11年，王家女婿得知刑度，透過議員謝志忠議員表示刑期太輕，明顯不符合社會的期待。

王家女婿因擔任職業軍人，今天透過台中市議員謝志忠宣讀得知判決的心情，強調「我始終期待法律能還給我太太一家應有的公道，讓壞人得到應有的重懲，付出法律的代價，現在判決11年，明顯不符合社會的期待」。

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謝志忠議員表示，因王家女婿今天在軍中忙工作，當下沒有太多時間梳理心情表達看法，相信他也期待得知判決結果一段時間，原本期待法律能還給死者一家人公道，讓做壞事的壞蛋能付出代價，得到法律的重懲，但目前判11年，王家女婿不覺得是重懲，明顯和社會的期待有落差。

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