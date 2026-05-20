宏泰集團主席林鴻南妻到丈夫餐宴咆哮還裝攝影機監控 違保護令起訴

宏泰集團主席林鴻南妻子王婉玲（見圖）。（資料照）

宏泰集團主席林鴻南與妻子王婉玲感情不睦，之前更因王女出現家暴行為，林向法院聲請通常保護令獲准。未料，今年1月24日晚間，王女懷疑的老公外遇對象到丈夫家中拿酒，竟跟著對方到餐會現場，對丈夫咆哮；此外，更在8樓住處裝設監視器，拍攝丈夫住處。台北地檢署認定其行為已違反保護令，今日將她起訴。

檢警調查，林鴻南先前控訴妻子對其家暴，於去年3月26日已獲得台北地方法院核發的通常保護令，裁定王婉玲不得對丈夫實施身體或精神上不法侵害及騷擾、接觸、跟蹤等非必要的聯絡行為。

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今年1月25日晚間，林鴻南委請資深李姓女員工幫忙到家中拿酒，送到某松山區宴會會館，被王女發現後，認為李女是丈夫外遇對象，便向前與李女理論，更跟隨對方到餐廳，朝丈夫咆哮不願離開。直至警方到場，將其帶離。

同年2月2日，王女更被發現在8樓住所裝設監視器，拍攝丈夫住所；林男事後向松山警分局報案提告，兩起案件均涉犯家庭暴力防治法中的違反保護令罪。

檢察官偵訊後，認定王女涉犯家庭暴力防治法中的違反保護令等2罪，依法起訴，因犯意各異，請法院分論併罰。

據悉，林鴻南則透過律師反控王婉玲長年酗酒，並曾對他施暴，而王則控訴林婚後長期外遇且對她家暴，導致她罹患憂鬱症；2人屢因感情糾紛及財產問題對簿公堂。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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