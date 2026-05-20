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    首頁 > 社會

    補習班搶位變流血衝突 小學生拿「鉛筆」當武器殺同學

    2026/05/20 10:39 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄某國小四年級男童在補習班與同學發生衝突，雙方拿「鉛筆」當武器互攻。（資料照）

    高雄某國小四年級男童在補習班與同學發生衝突，雙方拿「鉛筆」當武器互攻。（資料照）

    高雄某補習班驚傳學童因爭奪座位引發流血衝突，就讀國小四年級的小華（化名）不滿座位桌面空間遭隔壁同學小明（化名）佔用，兩人吵架後大打出手，過程中，小華拿鉛筆劃傷小明臉部，造成小明左臉「破相」縫2針，小明爸媽不捨提告求償50萬元，法官判小華一家須賠6544元。

    判決指出，去年2月21日下午，年僅9歲的小華與小明在補習班內因座位放置物品產生摩擦，小華先動手拿鉛筆在小明童的課本、衣物上畫記，引發小明不滿，隨即抬腳連續踢踹小華5下，造成小華膝蓋瘀挫傷。

    隨後雙方衝突升溫，小明先拿鉛筆快速向下戳小華右前臂，小華不甘示弱亦持筆朝對方大腿反擊，兩人在扭打拉扯中，小華右手的鉛筆不慎由上往下劃中小明的左臉頰，小明當場流血不止，送醫縫了2針。

    小明爸媽不捨孩子「破相」，向小華和他爸媽提告求償50萬元。高雄地方法院簡易庭審理時，小華爸媽辯稱，孩子是基於正當防衛，且事後小明的父親在補習班公共空間對小華咆哮辱罵長達20分鐘，並發函指控孩子有「殺人故意」，也讓孩子心靈受創，不應該再賠錢。

    法官認為，雙方衝突時，小華劃傷對方臉頰屬於過失而非故意殺傷，且補習班內有老師在場，小華卻未尋求協助而反擊，因此不構成正當防衛；不過，根據監視器畫面，認定是小明先踢人並持筆戳刺才導致衝突擴大，應負擔6成責任，因此判小華一家須賠6544元，可上訴。

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