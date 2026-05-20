收賄護航停車場、插乾股健檢診所自肥 前監理所長袁國治二審判11年11月

袁國治改判11年11月，褫奪公權7年。仍可上訴。（資料照）

交通部公路總局台北市區監理所前所長袁國治，任內被控收受王姓停車場租賃業者10萬元賄賂，護航通關私人停車場審核，另利用職務之便「插乾股」，指導業者投資體檢診所，再委託其代辦駕駛人體檢業務，沒出一毛錢卻分紅4成，淨賺171萬餘元。一審台北地院依2件不違背職務收受賄賂罪，將袁判處12年有期徒刑，沒收181萬餘元犯罪所得；二審高等法院今判決，酌減1個月刑期，改判11年11月，褫奪公權7年。仍可上訴。

判決指出，袁國治於所長任內，負責管理停車場設置及變更業務，2019年1月，王姓租賃業者（交付賄賂罪判刑8月）打算在新北市五股區承租土地以經營停車場，為求加速審核過關，行賄袁國治10萬元，袁配合協助通關行政程序，加速該停車場設立。

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此外，台北市區監理所轄下的士林監理站，原本是由北市聯合醫院陽明院區，駐點代辦駕駛人體檢業務，袁國治指點有意競爭的黃姓業者，寫陳情信檢舉士林監理站涉嫌圖利，用計將駐點醫院趕走後，袁再與黃、李二人在士林監理站旁，合資開設士林承德診所。

袁男之後即利用監理所長職務，委託該診所代辦體檢業務，自己沒出資一毛錢，插乾股4成，按期分紅4成，獲利171萬2000元，並另收受茶葉、加油卡等價值共1萬8000元的不正利益。

一審台北地院依2件不違背職務收賄罪，將袁國治各判10年、7年徒刑，合併應執行12年有期徒刑。被告上訴，案經高等法院審理，今天宣判，改判11年11月徒刑。

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