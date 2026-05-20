台南大忠里出現隨機發錢怪客 里長喊：別害我！

台南南區大忠里內監視器影像顯示疑是此騎機車男子隨意投放錢袋到里民家戶信箱。（民眾提供）

台南市南區大忠里近日出現1名騎機車男子隨機將放有1千元台幣等現金的信封袋，投遞到里民家戶信箱的怪事！里長許智雄接獲鄰長與里民們通報，初步確認有4戶收到1千元、1空戶300元，因里民以為是里長發放的，讓許智雄直呼：「選舉快到了，這很敏感，別害我啊！」同時通報警方調查。

南市警六分局表示，已接到許里長通報此事，正進一步在查處中。

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許智雄表示，19日下午有鄰長反映打開家裡信箱時發現裡面有1個信封袋、袋內裝了1千元，鄰長收到錢袋的第一時間跑來向他問說：「是不是里長發的？」獲此通知後，立刻趕到現場查看，迄今已知包括該位鄰長在內、共有4戶里民收到1千元；另外在1戶空屋信箱內發現300元。

許智雄即調閱里內沿路監視器影像，發現是1名騎機車的男子在里內沿路投放，疑是隨意將現金袋放入里民家戶信箱內。已通報轄區警方進一步找尋、了解這名怪男隨機投放錢的實際用意，今天將把這些錢交給警方查處。許重申，這錢真的不是里長發的。

許智雄把怪事po到個人臉書，引起許多網友留言，有網友說想搬到大忠里了；有人說怎麼在其他里，就沒有這福利；也有人說發錢男一定是中威力彩，要回饋里民的、還有想認這發錢男當兒子的；許多人說里長報警是正確的。

台南市南區大忠里於十九日下午出現隨機投放錢袋的怪男，里長許智雄初步統計有五戶里民共收到四千三百元台幣現金。（民眾提供）

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