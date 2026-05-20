台中連百貨公司都驚爆偷拍 盧秀燕怒了5/22起全市17百貨全面查

台中連百貨公司都驚爆偷拍，盧秀燕指示，22日起全市17百貨都查。（記者蘇孟娟攝）

全台醫美診所偷拍案如雪球愈滾愈大，台中日前查到3家醫美診所涉偷拍，連百貨公司都傳涉偷拍，台中東區LaLaport昨驚爆有賣場竟有監視器對準更衣室拍攝，台中市長盧秀燕指出，全市百貨及大賣場也有更衣情況，台中市增列為第4類反針孔稽查對象，這週五月22日起，全面清查全市17家百貨業及大賣場，杜絕偷拍行為。

台中東區LaLaport昨驚爆有消費者到運動賣場買運動內衣，試穿完發現更衣室外竟有監視器鏡頭疑從門板上方空隙拍攝更衣室內部，民眾報警處理；對此，三井集團回應，全面配合警方調查，另將針對全台5座商場進行全面清查，要求所有專櫃業者自主檢視攝影器材及位置。

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盧秀燕指出，台中市目前已列3類偷拍高風險場所，包括300多家醫美診所及運動場館、三溫暖等展開反針孔專案稽查，現在連LaLaport也傳涉偷拍事件，目前已移送法辦，但考量百貨公司有很多試穿地方，可能成偷拍熱點，已指示相關單位擴大稽查。

盧秀燕指出，除目前已展開稽查3大類高風險場所，將擴大將包括百貨公司、大賣場等均有更衣需求的場所，將增列擴大為第4類稽查範圍，台中市有17家百貨及大賣場，將自本週五起擴大稽查，盼杜絕不法行為。

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