有夠倒楣合法變違規！ 車停路旁被移走畫線 事後竟遭警開單

曾姓民眾指出自己停車的地方本來沒有劃線，沒想到17日要開車時，除了地面被畫上機車停車格外，也收到警察罰單。（民眾提供）

新北市汐止區一名曾姓民眾將車停放在汐萬路原先未畫線的道路旁，未料17日發現，道路被畫上機車格，愛車曾被施工人員移置後放回，定睛一看竟然發現車上多了一張罰單。曾男憤而向相關單位投訴，表達不滿。幸經警方與區公所調閱施工影像查證後，確認曾男停放時並無停車格線，已依規定撤銷罰單。

曾姓民眾無奈表示，自己合法把車停放在沒有畫線的道路上，也沒有阻礙交通，17日要用車的時候，突然發現地上多了機車停車格，結果一看擋風玻璃被夾了罰單；哪有這種公家機關，車輛停在合法的地方，在沒有事先通知下，把車移開畫線，變成不能停放，隨後再找警察來開單，根本是陷人民於不義。

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曾男認為該部分公家單位需要負責，除撥打1999申訴外，也向在地市議員張錦豪及本報陳情。

新北市警汐止分局得知民眾對於同仁開單執法有疑慮，趕緊請區公所協助調閱施工前後的影像，結果發現，曾男所駕駛的車輛，確實在畫線前就已經停放，施工人員先行移置後，等線畫好再把車移回。認定曾男並無違規情形，已撤銷該筆罰單。

據悉，一般進行劃線、刨除路面等施工工程，會提前在道路上噴字或在周邊張貼公告提醒民眾，若真的遇到有民眾車輛沒有先行移置，有移動再復原的情形，則會張貼字條提醒警方該處有施工，車輛是施工前移置等語；避免產生施工後引起違規情形，害民眾挨罰，此次不知是施工單位漏貼或是遭外力去除，則有待釐清。

曾姓民眾指出停車時，道路旁根本沒劃線，結果開車時就收到罰單。（民眾提供）

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