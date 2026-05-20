東海夜市吃太飽露餡！通緝男報假身分警脫口：落差也太大

陳男報假身分企圖蒙混過關。（民眾提供）

台中市36歲陳姓男子近日到東海夜市吃美食，滿足了胃口後正準備離去時，卻因駕駛車輛車籍資料異常，引起巡邏警方注意，陳男面對盤查時神情緊張，不但頻頻找理由想脫身，還謊報他人身分證號碼，未料警方一查資料，照片與本人外貌差距實在太大，當場被員警識破，依法逮捕解送歸案。

台中市第六分局協和派出所員警前天傍晚巡經台灣大道與國際街口時，發現前方一輛轎車車籍顯示異常，隨即上前示意停車受檢，沒想到車門一開，陳姓駕駛神情明顯慌張，不斷央求「警察大哥，我趕時間啦！」還急著表示「車停這裡會擋到別人」，試圖以各種理由趕快離開現場。

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員警察覺有異依程序查證身分，陳男眼見無法脫身，只好隨口報出一組身分證號碼，企圖蒙混過關，未料警方利用警用系統查詢後，螢幕跳出的照片竟是一名模樣清秀的男子，與眼前留著滄桑感、外型明顯不同的陳男完全對不上，誇張落差讓現場員警也忍不住當場吐槽：「大哥，你這照片跟本人也差太多了吧！」

眼見謊言瞬間被拆穿，陳男態度立刻轉趨低調，雖嘴裡仍反覆喊著「我真的沒做壞事」，但警方進一步帶回派出所查證後，很快確認真實身分，原來陳男因涉及毒品案，早在去年3月就遭彰化地檢署發布通緝，之後一路躲藏至今，沒想到這回到東海夜市吃東西，竟因車籍異常意外曝光行蹤，詢後依法解送歸案。

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員警忍不住當場吐槽：「大哥，你這照片跟本人也差太多了吧！」

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