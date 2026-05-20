測速器太密集成國旅殺手？ 台東警逐年拆除測速空桿

台東縣境測速器被反映太密集，影響國遊意願。（記者黃明堂攝）

許多開車前來台東的遊客抱怨，原本應該輕鬆愜意的東部慢遊，開車時「一路都在看時速表」，沿路擔心超速被拍，讓旅行體驗大打折扣。去年許多縣議員反映隱形測速成了台東國旅殺手，縣警局交通隊表示，今年已先拆除5支空桿，後續逐年拆除23座。

縣議員簡維國在定期會質詢時追問縣警局拆除測速空桿的進度，他強調，現在的車輛不論是安全性能或制動力都大幅提升，政府機關的思維不應過於保守，應加速將這些不相容的空殼測速桿徹底拆除，以減輕往來民眾與觀光客的視覺壓力。

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面對地方的高度關注與用路人的心聲，交通隊長吳昇忠在答詢時坦言，警方今年經過通盤檢討後，確實已優先移除部分未使用的測速空桿，希望能藉此減少民眾的視覺與心理壓力。不過，由於每年拆除預算大約落在50萬至100萬元左右，而依據施工地點與條件的不同，移除1支空桿的費用就需要花費10萬至20萬元不等，在預算排擠的考量下，確實無法一次性全面拆除，今年已先拆除5支，未來會持續在縮短時間的原則下，逐年編列預算將這些不相容的空桿移出，並持續朝交通設施減量的方向努力，期盼在兼顧交通安全與行車友善的前提下，逐步改善外界對台東交通環境的刻板印象。

簡維國說，許多民眾反映台東的道路速限太過繁雜，短短幾公里內可能在不同的狀況下，就陸續出現頻繁變動的速限，導致駕駛人必須不斷分心留意儀表板，無法專注於前方路況，應將速限朝單一化、單純化方向檢討，例如簡化為70公里與50公里2種就好，並在測速拍照前做好各種清楚的標線型告示設施，提醒行車人提早降速。交通安全管理的最終目標，是為了降低車禍事故的發生比率，而不是為了每年2億元的罰款，必須翻轉民眾心中「政府在抓超速、搶錢開罰單」的負面觀感。

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