貴婦洗頭被抓傷收6000元和解後翻臉提告 法官痛批：揮霍司法

和美的林姓貴婦洗頭時遭抓傷0.2公分，不願和解，遭法官斥責。（翻攝自司法院網站）

彰化縣貴婦到一間知名的連鎖美髮店洗頭，美髮助理洗頭時不慎將她的前額頭抓出一道傷痕，店家賠她6000元，簽下和解書，不料貴婦越想越後悔和解，決定提告對方過失傷害。法官審理後雖認定犯過失傷害罪，但判決免刑，法官更在判決中痛斥貴婦「本案自始就不該容任如此奢侈揮霍刑事司法資源」。

判決書指出，彰化縣和美鎮1間連鎖美髮店男助理，去年2025年12月18日上午為1名林姓貴婦洗頭，不慎以指甲抓傷其前額，造成前額2.5公分×0.2公分抓剉傷。男助理坦承犯行，雙方立即簽立「傷害和解書」，約定應於今年1月30日前給付6000元，貴婦則放棄告訴權及民事損害賠償請求權，助理也依約於期限前3天匯款完成。但林姓貴婦卻出爾反爾，於給付日前10天，向警方提過失傷害告訴，向檢方表示，不收6000元，也不願和解。

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貴婦向法官說，此事對她造成洗頭陰影，事件後想起被抓傷的情景，常因此心生恐懼、半夜不得安眠、不敢再去髮廊，並擔心臉上留疤影響生活。

但法官對比診斷證明書及現場傷勢照片後指出，傷口僅「2.5公分×0.2公分」，依法院過往審理過失傷害案件的可謂相當輕微，判決書還特別附上貴婦的「受傷照」。

法官表示，告訴人大學畢業、經商、家庭經濟狀況小康，「具備相當智識程度及社會經驗，應非蒙昧無知之人」，卻在簽立和解書後2天即提告，事後又拒絕撤回，毀約情事「至為明確」。本件過失傷害案本質為尋常消費糾紛，並非命盜重案，「自有更適切的途徑解決」。若告訴人未毀約，被告本不該受刑罰宣告，而珍貴司法資源用也可用在更重大、具社會公共利益的犯罪上。

法官還在判決中寫下重話「本案自始就不該容任如此奢侈揮霍刑事司法資源，既然偵查、審判資源已經被浪費了，那就更不該再繼續浪費執行資源」，判決美髮助理免刑。

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