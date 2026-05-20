汽燃費更名「公路養管費」豐原監理站提醒認明「111」簡訊嚴防詐騙

「汽車燃料使用費」去年底巳更名「公路使用養護安全管理費」。（豐原監理站提供）

「汽車燃料使用費」已於去年12月19日依「公路法」公布更名為「公路使用養護安全管理費」（簡稱「公路養管費」或「養管費」），台中區監理所豐原監理站今天表示，名稱調整後的開徵時間、繳納方式及收費標準均維持不變，呼籲民眾收到相關文書或收據時，巷認明正確名稱，切勿誤認為詐騙訊息。

豐原監理站指出，公路養管費徵收方式維持不變，「自用汽車及機車」仍於每年7月辦理徵收；「營業汽車」則維持按季徵收。

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各類電信詐騙頻傳，豐原監理站特別提醒車主，監理機關發送的繳費提醒簡訊均已全面透過「111短碼簡訊平臺」發送。簡訊內容開頭將新增接收者的「手機號碼末三碼」及「發送機關名稱」，民眾可藉由「111來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證機制，快速辨識訊息真偽。

豐原監理站提醒民眾若接收到其餘不明來源號碼的簡訊，切勿任意點選連結或提供個人資料，以保障自身權益，呼籲民眾遵循不點擊、不輸入、不下載的「三不原則」，即不點擊來路不明的簡訊連結，不在可疑網址輸入個人身分或帳務資料，不下載來源不明的APP或檔案。

車主如接獲可疑簡訊或電子郵件，可撥打公路局用路人服務中心免費專線 0800-231-035或165反詐騙諮詢專線，或直接洽詢豐原監理站進行查證。

此外，為響應政府數位轉型與減碳政策，豐原監理站溫馨提醒車主可踴躍申請「電子繳款單」，不僅能確保繳費訊息即時送達不漏接，更能減少紙張使用，實現安心環保的e化服務。

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