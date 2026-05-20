屏東男持菜刀逛大街嚇壞路人 無罪理由出爐

李男持菜刀逛大街嚇壞路過民眾，法官認為並不構成恐嚇公眾罪。示意照。（記者李立法攝）

李姓男子因不滿宮廟放鞭炮太吵，手持菜刀徘徊於該宮廟前馬路上，嚇壞不少民眾，警據報後將他逮捕依恐嚇公眾罪送辦；李男則辯稱拿菜刀是為了防身，別無其他意圖；屏東地院認為李男行為屬於社會秩序維護法規範的範疇，並不構成刑法恐嚇公眾罪，判李男無罪，可上訴。

李男去年2月間，因不滿屏東市民族路上一間宮廟放鞭炮太吵，竟手持1把菜刀在該宮廟前民族路內車道來回徘徊，路過民眾見狀紛紛閃避，警方接獲報案，隨即到場制止李男行為，並依恐嚇公眾罪送辦。

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李男則辯稱，因他覺得放鞭炮很吵才出來看是什麼情形，帶著刀是為了以防萬一，因為那些人不是善類，怕有人會攻擊他。

屏東地院檢視檢警所提證據，認為只見李男持菜刀徘徊於道路外，並無揮舞、舉刀、叫囂等針對不特定人或特定人欲加害的情形，其行徑雖可能造成路過民眾恐慌，但應屬社會秩序維護法規範的範疇，不得僅因其行為可能造成恐慌即以刑法恐嚇公眾罪相繩，依罪證有疑，利於被告的證據法則，應予李男無罪諭知。

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