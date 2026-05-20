澎湖七美南滬港漁船火警 船主2度灼傷緊急後送

漁船失火點在後方發動主機，船主救火二度燒燙傷。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣七美鄉南滬港今（20）日凌晨發生漁船火警，澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣七美分隊前往搶救，火勢雖於16分鐘內撲滅，但船主於滅火過程中2度燒燙傷，經申請空中直昇機，緊急後送至三軍總醫院澎湖分院救治，財損正由消防局派員調查統計中。

澎湖縣政府消防局表示，今日凌晨4時23分接獲民眾報案，指稱七美鄉南滬港（冷凍製冰廠附近）有漁船起火燃燒，立即派遣七美分隊出動11、12水箱車，共2車5人前往搶救，由隊員林柏泉帶隊前往。消防人車抵達現場，發現係1艘漁船船艙全面起火燃燒，勤務人員隨即部署1條水線進行射水攻擊，火勢於4時39分順利撲滅，成功防止延燒擴大。

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經查，起火漁船為「航利財」號，許姓船主（65歲）表示，當時正準備出海作業，於發動引擎時突見船艙冒火，雖嘗試自行滅火仍未能控制火勢，導致臉部、雙手及胸腹部多處燒燙傷。許姓船主前往七美衛生所就醫，經醫護人員評估為2度灼傷，燒燙傷面積約達20%，亟需緊急後送。上午6時50分由凌天航空直昇機執行後送至澎湖機場，再由救護車轉送三軍總醫院澎湖分院急救，七美籍縣議員張仁和全程關心火勢及船主傷勢。

有關起火原因及財物損失，將由澎湖縣政府消防局火災調查科派員前往調查。根據張仁和議員轉述，船主加油一時疏忽，未將引擎蓋關上，導致柴油流入發動機，當船隻發動造成電線走火，進而引發火警，船主救船心切，才會造成二度燙傷。

七美南滬港漁船火警，消防局16分鐘撲滅火勢。（澎湖縣政府消防局提供）

船主二度灼傷申請空中醫療後送，直接由七美送三總澎湖分院。（凌天航空提供）

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