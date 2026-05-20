台中東海今晚「送肉粽」沿線3大學 家長嚇壞：早點回家

台中市東海商圈張貼「送肉粽」儀式公告。（台中市龍井區東海里提供）

台中市龍井區東海商圈將於今（20日）晚間9時舉辦「送肉粽」儀式，由於死者遺體11日在東海商圈附近一處公園的滑梯被發現，是一名身穿紅衣年輕女子，死者是鹿港人，此次「送肉粽」儀式引起議論，不少東海、靜宜、弘光所學的學生家長提醒孩子，今晚不要在外逗留。

「送肉粽」為台灣彰化沿海民間傳統喪葬儀式，又稱「送煞」或「送吊煞」，民間認為，死者「煞氣」導致亡魂徘徊，為化解煞氣，家屬會請法師或道士舉辦儀式。

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東海里張貼公告，公告強調「送肉粽」送煞科儀，路線預訂經過163巷口，由於商圈居民眾多，網友四處轉發，連沙鹿的網友都提醒送煞車隊會行經向上路行駛國道至鹿港海邊，呼籲海線夜歸民眾今晚繞道而行。

弘光科大一名大三學生表示，自己是鹿港人，平日在沙鹿租屋，也常去東海商圈吃飯逛街，此次死者是身穿紅衣年輕女子，消息也傳回家鄉，媽媽還提醒他今晚早點回租屋處。

東海里長林秋蘭強調，上週在公園裡有發生意外，當事人是鹿港人，採取「送肉粽」儀式，希望社區民眾在儀式後恢復正常生活。

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