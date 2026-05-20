狡辯「合購」大麻！毒販超商寄毒判刑10年4月。（資料照）

一名趙姓男子，前年透過通訊軟體Instagram（IG）販售大麻花與大麻菸油給陳姓男子，並利用超商「店到店」方式寄送毒品。趙男在法院審理時，因得知超商寄毒恐另涉犯刑責更重的「運輸毒品罪」，當庭翻供狡辯是「面交」與「合資合購」。苗栗地院法官審理後，認定趙男主導交易並從中牟利，且身為累犯不知悔改，依販賣第二級毒品罪，判處有期徒刑10年4個月。

判決書指出，趙男先前曾因違反毒品危害防制條例、藥事法等案件遭判刑，不料他出獄後仍未悔悟，於前年8月間透過IG與陳男搭上線，雙方談妥以3萬5000元交易大麻花5公克及大麻菸油18支。

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陳男匯款後，趙男超商以「7-ELEVEN交貨便」店到店方式，將大麻包裹寄到陳男指定位於苗栗縣的超商門市。趙男在警詢及偵訊時原坦承不諱，然而在法院審理期間，法院發函告知超商寄毒行為可能另涉犯「運輸第二級毒品罪」，趙男為了避重就輕，在後期審理時突然大翻供，改口當天其實是「面交」，並辯稱兩人是合資一起購買、自己並無營利意圖。

法官傳喚陳男出庭作證，陳男坦言曾跟趙男購買過3次大麻，並透露當時詢問後「趙男說一次拿這個量，算我總價三萬五比較划算」，且自己根本不知道毒品上游是誰。

苗栗地院法官審理後認為，雙方事前並未談妥出資比例或分得數量，價格全由趙男決定，顯然在交易中處於主導地位。法官認定其合購、面交之說純屬規避重罪的卸責之詞。

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