高雄重機騎士未避讓救護車 遭撞飛還要吞罰款、吊銷駕照

救護車與重機騎士於輕軌路口發生碰撞。（民眾提供）

高雄市三民區大順二路與覺民路的輕軌道路口，昨（19）日深夜10點半左右發生救護車與重型機車車禍，救護車當時鳴笛欲通過輕軌路口時，重機騎士綠燈直行卻未禮讓救護車行，雙方發生碰撞致騎士被撞飛，幸僅受輕傷，但恐吞最高3萬元罰款及吊銷駕照、吊扣牌照6個月。

三民二分局交通分隊指出，救護車駕駛馮男（40歲）沿覺民路往西紅燈直行，因開啟警示燈及警鳴器執行緊急救護任務通過路口時，與沿大順二路往南綠燈直行的袁男（27歲）騎乘的大型重型機車發生碰撞，造成袁男手腳擦挫傷，經救護人員現場包紮後無大礙。

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警方表示，雙方駕駛經實施酒精呼氣測試，酒測值皆為0，初步研判為袁男騎乘大型重型機車聞救護車執行緊急任務之警號不立即避讓，違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，處汽車駕駛人6000元至3萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，民眾行經路口務必放慢車速，隨時留意週遭車流狀況，遇有執行緊急任務之救護車、消防車或警車，應即避讓，以確保自身及他人行車安全。

騎士雖是綠燈，但未禮讓救護車先行，不僅挨撞還要吞罰單。（民眾提供）

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