三峽翁狂飆釀4死滿1週年 女童家長發文「失去妳，還是好痛好痛」

新北市三峽區北大國小旁5月19日發生嚴重車禍，造成4死11傷。肇事的余文正於5月31日宣告不治。（資料照）

新北市三峽4死11傷重大車禍案今（19日）滿1週年，肇事的78歲余姓老翁當時開車胡亂衝撞釀成悲劇，被撞不幸離世的孩子母親今在網路社群發文提到，每次看到孩子的骨灰罈就哭到不行，並說1年了仍等不到對方道歉，「連家屬3位都沒有看過，你們有良知嗎？」；新北市長侯友宜今在議會提到，該案家屬（關懷）會不斷持續下去。

「過1年仍等不到道歉」

該位母親今發文悼念孩子提到，「妳離開媽咪一年了，這一年發生了好多事情，媽咪因爲太想妳了，把自己的身體搞壞了，因為壓力太大，得了甲狀腺癌和憂鬱症恐慌焦慮症創傷症候群」，另說「每次看到妳的骨灰罈，我都覺得為什麼這麼可愛的孩子怎麼變成一團灰燼！我就哭到不行」。

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她也說，「失去妳，我們夠難過了，還要面對那可惡的官司，我真的累了」、「妳走後，媽咪感受不到快樂是什麼～雖然有好多人陪伴媽咪，但失去妳的痛，我還是好痛好痛」。

新北市議員卓冠廷當時眼見北大國小前汽車衝撞的悲劇，他今天在市政總質詢前對此提醒侯友宜，大家對於道路安全真的要更加把勁，並說，對於亡者、傷者的家人，應持續關懷，在市府能量的許可範圍內，很多還是要加強來做；侯友宜回應「此重大交通事件讓我們非常哀痛，很多的家屬 （關懷）會不斷持續下去」。

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