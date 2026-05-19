警界台大一缺難求 高積分搶保四輸「特困」原因曝

1名高積分巡官申請調保四，但輸給符合「特困」條件的巡官。（資料照）

今年警政署第1次巡官統調，結果497人有135人成功核調，其中各保警總隊是大熱門，核調警官數僅11人，尤其是保四總隊更誇張，1名警官以逾200分超高分將保四列為第一志願，仍擠不進保四的窄門，有基層爆料是輸給「特困」身分的巡官。

儘管制度上有檢討空間，但一般來說「特困」符合要件是本人或家庭遭遇重大特殊事故，以及本人或親屬罹重病或重度身心障礙，因家庭重大變故或需就近照顧直系親屬，門檻相當高，因此具備優先核調資格也不為過。

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警界人士指出，保四曾在2022至2023年都沒有開出一缺，曾有1名警官積分高居全國第1也擠不進，是警界公認極難調入的單位。因此能夠如願調到保四的警官，都要去燒香拜佛感謝神明庇佑。

會想來保四的原因，不外乎沒有刑事、交通績效壓力，也無需處理外勤的行政業務面對民眾；保四核心功能為保安機動警力訓練、常年訓練、支援各縣市警察局勤務，勤、業務單純；調來保四後，除了退休，不太會想外調，造成一缺難求。外勤警官除了高積分外，還需運氣好，天時加地利才可能調進保四。

據警政單位「警察人員特殊困難請調要件」顯示，一般性特殊困難請調要件為本人或家庭遭遇重大特殊事故，非調地不足以解決，包括有身心障礙子女接受特殊教育，須就近照顧；配偶亡故且有子女尚在國中學齡（含）以下；獨生子或獨生女（無其他兄弟姐妹），其父母均年逾75歲。 本人或親屬罹患重病或領有重度以上程度之身心障礙手冊者。

保四總隊是警界公認極難調入的單位。（資料照）

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