5/19 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、新北

5月19日開獎的今彩539頭獎開出2注，皆落新台北、新北。（本報合成）

5月19日開獎的今彩539頭獎開出2注，由台北市內湖區康寧路三段189巷21弄27號的「有錢真好彩券行」、新北市三峽區中山路192號的「錢狂發發財行」開出；大樂透頭獎摃龜。

第115000054期大樂透中獎號碼「04、20、22、26、38、47，特別號：27」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得160萬5722元；參獎共39注中獎，每注可得4萬4339元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬4071元；伍獎共1720注中獎，每注可得2000元；陸獎共2159注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3043注中獎，每注可得400元；普獎共3萬0369注中獎，每注可得400元。

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第115000054期49樂合彩中獎號碼為「04、20、22、26、38、47」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2836注中獎，每注可得1250元。

第115000122期今彩539中獎號碼為「04、06、24、31、32」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共110注中獎，每注可得2萬元；參獎共5787注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7872注中獎，每注可得50元。

第115000122期39樂合彩中獎號碼為「04、06、24、31、32」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共162注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9064注中獎，每注可得1125元。

第115000122期3星彩中獎號碼為「560」。壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第115000122期4星彩中獎號碼為「9776」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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