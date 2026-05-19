人妻委託徵信社抓包丈夫與學姊密會10次 法院判賠40萬

嘉義地院審理後，判人夫與學姊涉侵害配偶權，兩人應連帶賠償40萬元。（記者丁偉杰攝）

嘉義一名人妻驚覺丈夫出軌，對象是丈夫讀EMBA時的學姊、年長丈夫13歲，兩人被抓包在短短13天內密集前往酒店過夜長達10次之多，期間共進晚餐，在公眾場合有親密肢體接觸行為。人妻提告兩人侵害配偶權求償300萬元，兩人皆否認有逾矩行為，嘉義地院審理後不採信，判兩人連帶賠償40萬元。全案可上訴。

判決書指出，人妻與丈夫於2016年結婚，育有4名子女，人妻與丈夫的父母均係地方知名人士、企業家，尤其人妻的父母為地方政要。

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人妻表示，她婚後不但須兼顧家庭和多家公司管理，對丈夫的工作和學業也全力支持。丈夫現有事業發展規模，均係源於娘家家族支持，丈夫猶仍背叛家庭外遇，導致她在家族、業界及社團受有負面評價而蒙羞，精神受創甚鉅。

人妻狀告法院，指丈夫去年初接受酒店性招待、自行購買半套服務，質問後，丈夫辯稱是為了紓解壓力。人妻提出LINE對話紀錄，指丈夫外遇對象曾為丈夫保管3只價值不菲手錶放在辦公室保險箱，兩人如果不是極為親近，難想像一般人會將如此昂貴的物品交付他人保管。

人妻更提出委託徵信社監拍影像，兩人在去年6月26日到7月8日短短13天內，曾密集在酒店過夜長達10次之多，期間共進晚餐，在公眾場合有摸大腿、臀部和肩膀等親密行為，可見關係已超過一般男女交往分際。

丈夫說，他和妻子結婚以來，每次他因交際應酬在酒店消費，妻子都知道且默許；兩人婚姻早因宿昔糾葛漸生裂痕，遲至2014年12月間，妻子突以他酒店消費為由提出離婚及分配財產請求，並於去年初主動提出離婚協議，顯見妻子已無續行婚姻意願。

丈夫說，他和學姊歷來都以同學及姊弟情誼相待，兩人往來也在他的婚姻破裂後，妻子並沒有因此承受任何精神痛苦。

學姊說，直到本件訴訟，她才知人夫並非單身，對方婚姻關係早已失和，卻委託徵信社長期不當監拍，導致她隱私權益嚴重受侵，並受外界誤解與揣測，人妻係以空殼婚姻為訴訟武器，藉此行報復之實。

法官審理時，傳喚人妻的父親出庭作證，檢視人夫與學姊合照，人夫的無名指帶著戒指，判定人夫的已婚身分在公開場合眾所皆知。法官認定人夫在婚姻中出軌學姊，審酌3人分別擔任多家公司負責人、董事或監察人等情事，判人夫和學姊應賠償40萬元。

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