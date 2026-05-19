金錢豹創辦人袁昶平夫妻遭控毆打電商、掏空校產 中檢：已起訴、偵辦中

金錢豹創辦人袁昶平（右）、吳菀庭（左）夫婦。（資料照）

金錢豹酒店創辦人袁昶平因逃漏稅遭起訴審理中，其所創立的葳格國際學校8日也因背信罪被台中地檢署搜索，今天有媒體報導，「台中威力」電商還有一名包商遭袁昶平夫妻恐嚇、毆打；台中地檢署表示，袁男等人涉嫌違反稅捐稽徵法及恐嚇電商均已偵結起訴。

至於一名金錢豹包商被恐嚇、傷害，目前由警方調查中，已要求儘速移送地檢署偵辦。

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葳格國際學校傳出本月8日遭搜索，台中地檢署也證實，當天有就本案執行搜索，並查扣相關證物，案由為背信等罪，因案件仍持續偵查中，關於案情部分不便對外說明。

但今天有媒體報導，「台中威力」電商還有一名包商遭袁昶平夫妻恐嚇、毆打，台中地檢署表示，袁男等人涉嫌違反稅捐稽徵法及恐嚇電商「台中威力」部分，均已偵結提起公訴，而就掏空葳格校產涉犯背信等罪嫌部分，亦由檢察官指揮偵辦執行搜索，積極蒐證中。

至於有媒體指，一名包商在今年初起多次遭人恐嚇、傷害，目前台中地檢署尚未受理此案，相關被害人是向轄區警方報案，目前仍由警方調查中，已要求轄區警方積極調查、儘速移送地檢署偵辦。

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