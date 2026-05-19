台中LaLaport爆偷拍 警扣主機、檢偵辦

台中東區lalaport購物中心某運動品牌服飾店爆偷拍，記者實地走訪現場更衣室，涉偷拍鏡頭已遭拆除。（記者廖耀東攝）

台中LaLaport賣場Under Armour運動用品店疑有「監視器對著更衣室」，有女子提告遭違法攝錄。涉案的監視器已拆除，第三警分局查扣主機、監視器，台中地檢署已分案偵辦。

女顧客18日前往台中LaLaport北館4樓Under Armour運動用品店，試穿衣服時，抬頭發現牆上有監視器對著更衣室，透過門板縫隙及全身鏡折射，疑可錄下更衣過程，報警後調閱畫面發現「什麼都拍到了」，她提告並在網路發文。

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台中市警察局第三分局獲報後前往現場查看，並查扣主機、監視器等，通知店家及廠商到案說明，後續依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

台中地檢署透過文字稿表示，第三警分局在今天下午報請台中地檢署檢察官指揮並已分案，就被害人報案事實，後續將積極偵辦釐清。

台中市經發局發布文字稿指出，業者已拆除該監視器，並由總公司啟動全台直營店監視器設備及拍攝角度全面檢視。LaLaport館內備有反針孔偵測設備，業者定期針對廁所、哺乳室等隱私空間進行檢測，品牌櫃位由樓層管理人員定期巡查。

經發局表示，要求轄內各大百貨公司加強更衣室、廁所等隱私空間巡檢及自主管理，後續在大型百貨聯合稽查時，同步稽核相關檢查紀錄。

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