司機急招手！板橋警深夜鳴笛飆速開道 5分鐘護送急病女就醫搶命

監視器拍下白色的多元計程車向巡邏經過的警方求救。（記者徐聖倫翻攝）

深夜救援！前晚張姓計程車司機載運吳姓女乘客行經新北市板橋，吳女突發身體不適、呼吸極度急促。司機驚慌失措之際，瞥見經過的巡邏警車，隨即瘋狂揮手求救。板橋警分局員警秉持人命關天精神，當機立斷拉響警笛在前方狂飆開道，硬是將原本漫長的路程壓縮在5分鐘內抵達醫院，順利將吳女從鬼門關前拉回。

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據了解，板橋警分局交通分隊副分隊長黃春龍、警員陳詩淳，前晚巡邏行經忠孝路與忠孝路48巷口時，發現張姓司機神情焦慮、頻頻招手。員警上前關切，張男急呼救，表示稍早在中和區新生街載客，車上的吳女卻在途中突然呼吸困難，深怕延誤救醫趕緊向警方求助。

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​眼見車內吳女情況危急，警方沒有絲毫猶豫，立刻高喊「跟緊！」隨即開啟警示燈並一路鳴笛，巡邏車在確保行車安全下全速衝刺，成功搶在5分鐘內將吳女安全引導至醫院急診室，經急救後幸無大礙。事後吳女與同行友人對警方與張男及時義舉，頻頻致謝、感激不已。

警方順利護送計程車抵達急診室，吳女經急救後幸無大礙。（記者徐聖倫翻攝）

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