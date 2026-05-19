新北店家遭雨衣大盜潛入 撬開保險箱搬走45萬隔日落網

監視器拍下張男騎車逃離。（記者徐聖倫翻攝）

新北市泰山區福興三街某店家，前日清晨遭竊賊潛入，報案人蘇姓男子上午開門營業時，驚見大門感應鎖慘遭暴力破壞，店內被翻得凌亂不堪。經清點不僅收銀機、櫃子裡的現金不翼而飛，連保險箱也被強行撬開，合計損失45萬餘元。警方獲報昨深夜在三重，將涉案的47歲張姓嫌犯逮捕歸案。

​據了解，張男沒有固定工作，他前日看準凌晨四下無人，帶著工具前往現場，破壞大門感應鎖後潛入店內。張男進屋後，直接鎖定財物存放處，連保險箱也沒能倖免，在一夜之間捲走45萬元現鈔，並穿雨衣騎機車逃逸。

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林口警分局接獲報案，立即派遣鑑識人員趕赴現場完成指紋及微物採證，同時擴大調閱周邊監視器，並鎖定張男車牌、身分及逃逸路線。警方於昨晚9時許前往張男位於三重的租屋處，將待在家裡的張男逮個正著。

張男有多起竊盜、毒品等前科，他向警方供稱，他觀察過店家一陣子，因為沒有收入所以下手行竊，對犯行坦承不諱。警詢後，依竊盜罪嫌將張男移送法辦。

張男被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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