診所釀死亡意外貨梯未申請許可 南市府開罰30萬、移送地檢署偵辦

台南市東區林森路上一家眼科診所驚傳一名清潔婦人搭貨梯時遭貨梯夾斷頭的驚悚命案，警方封鎖現場調查。（民眾提供）

南市某診所今（19）日中午發生電梯重大意外事故，造成1名員工不幸死亡，南市府接獲通報後，立即派員會同相關單位前往現場勘查。經初步確認為未申請的貨梯，將依建築法裁處建物所有權人、使用人30萬元，並停止使用貨梯及移送地檢署偵辦。後續將針對南市設置於2樓以上之診所其使用之電梯是否合法申請辦理聯合稽查，以確保使用人安全。

工務局表示，經初步調查，事故現場疑為診所內部使用之貨梯設備故障，導致人員遭受重大傷害。消防單位受理報案後迅速到場處理，並由警方進行現場採證及事故調查。

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工務局表示，該事故電梯未取得合法使用證明文件，涉有違反建築法第73條及第77條規定情事。依法建築物昇降設備應依法申請許可、完成檢查，並取得合法證明後始得使用，管理人亦應善盡維護及安全管理責任。

工務局強調，各建築物所有權人、管理人及使用單位，應確實依規定辦理昇降設備之申請、檢查及維護保養作業，切勿使用未經合法檢驗或未取得許可之設備，以維護公共安全。

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