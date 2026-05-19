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    8旬老翁深夜外出迷航孫女報案求助 警西門町商圈找回阿公

    2026/05/19 18:25 記者劉慶侯／台北報導
    大理所警員張丞毅（左）、李柏霖（右）協助找到出門走失的黃翁，安全將他送回家。（記者劉慶侯翻攝）

    大理所警員張丞毅（左）、李柏霖（右）協助找到出門走失的黃翁，安全將他送回家。（記者劉慶侯翻攝）

    84歲黃姓老翁前晚出門散步，卻找不到回家的路，還好孫女察覺有異報案協尋，北市警萬華分局查詢各大醫院未果，出動警力四處搜尋，最終在西門商圈西寧南路找到黃翁，安全將對方送返歸家。

    北市警萬華分局大理街派出所，前晚9時許接獲一名女子報案稱她的高齡爺爺飯後外出散步，應是在大理街附近走失，家人四處尋找未果，心急如焚，只好尋求警方協助。

    警員李柏霖、張丞毅獲報後，立即調閱監視器畫面擴大搜尋範圍，發現黃翁往西門町商圈方向行走。但因商圈人潮眾多，協尋工作一度遇到瓶頸、陷入膠著。李等2員逐一致電附近醫院，詢問是否有符合特徵長者就醫。

    警方也派出巡邏警力同步在西門町商圈搜尋，終於在西寧南路一帶發現老翁身影，確認身體狀況無礙後，立即陪同黃翁返所並通知家屬。家屬見到爺爺平安現身，終於放下心中大石，不斷向警方道謝，感謝鍥而不捨地協尋，讓家人得以平安重聚。

    警方表示，家中如有失智長者，應時刻注意長者動向，另可在長者身上配戴寫有聯絡資訊的手環、愛心布標或定位設備，也可向警察機關申請指紋建檔，以利不慎走失能即時辨識身分獲得協助。

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